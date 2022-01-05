Афины , 5 января, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Девять из десяти новых заражений коронавирусом в Греции связаны со штаммом «Омикрон», заявила заместитель министра здравоохранения Мина Гага на брифинге 5 января.

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По ее данным, 30 декабря на долю «Омикрона» приходилось 82% всех инфекций, а через день этот показатель вырос до 89% всех инфекций.

Гага также сообщила, что число доступных номерков на вакцинацию увеличится, и те, кто хочет сделать прививку, смогут сделать это и по воскресеньям.

Она также отметила, что, скорее всего, 7 января врачам частного сектора будут разосланы приказы о помощи государственным лечебным учреждениям. Она признала возросшее давление в отделениях неотложной помощи и призвала тех, у кого положительный результат теста на коронавирус, проводить ПЦР-тесты не в больницах, а в центрах первичной медико-санитарной помощи.