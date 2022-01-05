Москва, , 21:56 — REGNUM 28-летний французский центральный защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго может продолжить карьеру в Турции. На футболиста, по словам издание Fotomac, претендует «Трабзонспор».

Себастьян Дриусси и Самуэль Жиго Андрей Пронин © ИА REGNUM

Сообщается, что «Трабзонспор» ведет переговоры со «Спартаком», однако между клубами возникли серьезные расхождение в финансовом вопросе. Контракт французского защитника с «красно-белыми» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее пресс-служба московской команды заявляла, что информация о возможном уходе Жиго в мексиканский «Тигрес» не соответствует действительности.

На счету Самуэля Жиго один забитый мяч и одна результативная передача в 24-х матчах за «Спартак» в текущем сезоне во всех турнирах.