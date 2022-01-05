Афины , 5 января, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Греция подтвердила 43 386 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 5 января.

Xinhuanet.com Греция

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 1 388 309 случаев инфицирования.

За последние 24 часа также зарегистрировано 62 случая смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 21 115 человек.

В общей сложности 628 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 64 года, и 79,9% имеют основное заболевание и /или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Сутками ранее сообщалось про 50 126 заражений и 61 смерть.