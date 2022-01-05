Нур-Султан, , 21:50 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал обращение к партнерам ОДКБ «уместным и своевременным», сообщает 5 января «Sputnik Казахстан».

«Обращение к партнерам ОДКБ считаю уместным и своевременным», — сказал Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде городов Казахстана из-за недовольства гражданами резким ростом цен на сжиженный газ второй день проходят беспорядки. Наиболее острая ситуация сложилась в Алма-Ате. Также столкновения с полицией 5 января начались в Актюбинске. В результате столкновений с протестующими погибли восемь силовиков.

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