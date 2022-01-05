Вашингтон, , 21:43 — REGNUM К протестам в Казахстане не причастны власти США. Об этом заявила в воскресенье, 5 января, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Obamawhitehouse.archives.gov

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«Мы (власти США) слышали ряд безумных российских заявлений… — заявила Псаки. — Они абсолютно ложные».

Как передавало ИА REGNUM, 2 января в Казахстане начались протесты. Причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге.

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