Санкт-Петербург, , 21:42 — REGNUM 31-летний российский голкипер санкт-петербургского «Зенита» Станислав Крицюк заразился коронавирусом. Об этом 5 января футболист сообщил в своем официальном Instagram-аккаунте.

Вратарь ФК «Зенит» Станислав Крицюк Дарья Драй © ИА REGNUM

С середины ноября 2021 года Станислав Крицюк не выходил на поле из-за тяжелой травмы, полученной в матче Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 с туринским «Ювентусом».

Станислав Крицюк перешел в «Зенит» 2 сентября 2021 года из португальского клуба «Жил Висенте» за 2 миллиона евро. Текущее соглашение голкипера с «сине-бело-голубыми» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Станислав Крицюк принял участие в одиннадцати матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых пропустил пятнадцать мячей.