Барселона, Испания, , 21:31 — REGNUM Сегодня, 5 января, в Линаресе на стадионе «Эстадио де Линарес» футбольный клуб «Линарес» из Первого Дивизиона RFEF сыграет с каталонской «Барселоной» в матче 1/16 финала Кубка Испании 2021/22. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Линарес»: Брима, Жосема, Герреро, Перехон, Родри, Карнисер, Мелендез, Диаз, Санчидриан, Барбоза, Копете.

«Барселона»: Нето, Араухо, Алвеш, Мингеса, Альба, Гарсия, Бускетс, Пуч, Гонсалес, Акомах, Ютлга.

Бригада арбитров: Гильермо Куадра | Роберто Алонсо | Исраэл Барсена Родригес | Хуан Кампос.

В 1/8 финала Кубка Испании уже вышли «Реал Сосьедад» (2:3 с «Леганесом»), «Мальорка» (1:2 с «Эйбаром»), «Валенсия» (1:2 с «Картахеной») и «Эспаньол» (1:1 (3:1 пенальти) с «Понферрадиной»).