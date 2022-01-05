Стокгольм, , 21:46 — REGNUM 5 января, после публикации опроса SVT/Novus, стало очевидно, что вера в социал-демократическую Швецию вновь крепнет среди избирателей, которые готовы поддержать правящих «Социал-демократов». В свою очередь комментируя результаты опроса в эфире SVT генеральный директор социологической службы Novus Торбьорн Шёстрём отметил, что самыми главными проигравшими являются «Умеренные».

Умеренная коалиционная партия. Логотип

Действительно, цифры показывают, что самое статистическое изменение произошло с рейтингом «Умеренных» — 2,5%. Печальным фактом для партии остается то, что изменение является со знаком «— «.

По его словам, «Умеренные» проигрывают больше всех и второй месяц растрачивают свой рейтинг.

«В основном они проигрывают в пользу «Шведских демократов … Социал-демократы же действительно выиграли от назначения Магдалены Андерссон на пост лидера партии. «Они отбили у «Умеренных» несколько важных политических вопросов и в то же время получили дополнительно много новых избирателей», — считает Шёстрём.

В руководстве «Умеренных» заявили, что результаты опроса показывают, что у Андерссон с избирателями просто «медовый месяц», а когда речь зайдет о решении серьезных проблем, то граждане отдадут голоса оппозиции.

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