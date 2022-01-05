Стокгольм, 5 января 2022, 21:46 — REGNUM 5 января, после публикации опроса SVT/Novus, стало очевидно, что вера в социал-демократическую Швецию вновь крепнет среди избирателей, которые готовы поддержать правящих «Социал-демократов». В свою очередь комментируя результаты опроса в эфире SVT генеральный директор социологической службы Novus Торбьорн Шёстрём отметил, что самыми главными проигравшими являются «Умеренные».

Умеренная коалиционная партия. Логотип
Умеренная коалиционная партия. Логотип

Действительно, цифры показывают, что самое статистическое изменение произошло с рейтингом «Умеренных» — 2,5%. Печальным фактом для партии остается то, что изменение является со знаком «— «.

По его словам, «Умеренные» проигрывают больше всех и второй месяц растрачивают свой рейтинг.

«В основном они проигрывают в пользу «Шведских демократов … Социал-демократы же действительно выиграли от назначения Магдалены Андерссон на пост лидера партии. «Они отбили у «Умеренных» несколько важных политических вопросов и в то же время получили дополнительно много новых избирателей», — считает Шёстрём.

В руководстве «Умеренных» заявили, что результаты опроса показывают, что у Андерссон с избирателями просто «медовый месяц», а когда речь зайдет о решении серьезных проблем, то граждане отдадут голоса оппозиции.

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