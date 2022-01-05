Стокгольм, 5 января, 2022, 21:44 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 39. Данная информация была опубликована 5 января на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус. Перчатки

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 15 369 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 375 267 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 17 514 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 761 586 человек старше 12 лет (85,9%), вторую — 7 412 643 (82%).

С начала пандемии в общей сложности 8 275 человек получили помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.