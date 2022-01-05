Вашингтон, 5 января, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Отвечать на предложения Российской Федерации по безопасности по пунктам не намерены власти США. Об этом 5 января заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

(сс) The White House Джен Псаки

По ее словам, то, что США и Россия могут достичь прогресса по некоторым вопросам, ранее дал понять президент США Джо Байден.

«Мы (власти США) не отвечаем на них (предложения) пункт за пунктом, — сказала Псаки. — И я не думаю, что мы будем так делать на переговорах».

Как передавало ИА REGNUM, 12 января в Брюсселе начнется заседание Совета Россия — НАТО.