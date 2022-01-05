Защитник Люка Динь хочет покинуть «Эвертон» и АПЛ
Ливерпуль, Великобритания, 5 января, 2022, 21:17 — ИА Регнум. 28-летний фланговый атакующий защитник «Эвертона» и сборной Франции по футболу Люка Динь хочет покинуть «Эвертон», но не намерен продолжать карьеру в каком-либо клубе Английской Премьер-лиги. Об этом 5 января сообщил журналист Фабрицио Романо.
Также сообщается, что Люка Динь отклонил контрактное предложение «Ньюкасла». На футболиста, помимо «Ньюкасла», претендует лондонский «Челси», однако «пенсионеры» пока не делали официальных запросов.
В текущем сезоне Люка Динь принял участие в тринадцати матчах за «Эвертон» в рамках Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых получил четыре желтые карточки. Для сравнения, в прошлом сезоне АПЛ француз отдал семь результативный передач в 30 турах.
В конце прошлого года «Эвертон» договорился с киевским «Динамо» о трансфере флангового защитника сборной Украины Виталия Миколенко, который и заменит Диня в составе команды из Ливерпуля.