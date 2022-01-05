Милан, Италия, 5 января 2022, 21:08 — REGNUM 29-летний центральный полузащитник миланского «Интера» и сборной Хорватии по футболу Марцело Брозович останется в итальянской команде еще на несколько сезонов. Об этом сообщил главный тренер «нерадзурри» Симоне Индзаги

Футболисты «Интера»
Футболисты «Интера»
Acmilan.com

«Я уверен, что Брозович скоро продлит контракт. Видим, что он хочет здесь остаться и играть за нас», — цитирует Индзаги журналист Фабрицио Романо.

Текущее соглашение Брозовича с «Интером» рассчитано до 30 июня 2022 года. Хорватский полузащитник выступает за миланский клуб с 1 июля 2016 года после перехода из загребского «Динамо» за 5 миллионов евро.

В текущем сезоне Марцело Брозович принял участие в 25-ти матчах за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.