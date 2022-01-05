Милан, Италия, 5 января, 2022, 21:08 — ИА Регнум. 29-летний центральный полузащитник миланского «Интера» и сборной Хорватии по футболу Марцело Брозович останется в итальянской команде еще на несколько сезонов. Об этом сообщил главный тренер «нерадзурри» Симоне Индзаги

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«Я уверен, что Брозович скоро продлит контракт. Видим, что он хочет здесь остаться и играть за нас», — цитирует Индзаги журналист Фабрицио Романо.

Текущее соглашение Брозовича с «Интером» рассчитано до 30 июня 2022 года. Хорватский полузащитник выступает за миланский клуб с 1 июля 2016 года после перехода из загребского «Динамо» за 5 миллионов евро.

В текущем сезоне Марцело Брозович принял участие в 25-ти матчах за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.