Вашингтон, , 21:06 — REGNUM Соединенные Штаты выступают за соблюдение прав на мирный протест и призывают власти Казахстана к сдержанности. Об этом 5 января заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Джен Псаки

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Вместе с тем она назвала безумными прозвучавшие подозрения в причастности американской стороны к протестам.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральное консульство Соединенных Штатов в казахстанском городе Алма-Ата будет закрыто для посетителей в четверг, 6 января.

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