Вашингтон, 5 января, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Власти Казахстана должны проявлять сдержанность по отношению к протестующим, а местные активисты должны выражать свои требования мирно. Об этом 5 января заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

Obamawhitehouse.archives.gov Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

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«Мы (власти США) следим за сообщениями о протестах в Казахстане, — сказала Псаки. — Мы поддерживаем призывы к спокойствию».

Как передавало ИА REGNUM, уже несколько дней в городах Казахстана проходят акции протеста, поводом для которых стало повышение стоимости сжиженного газа за литр.

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