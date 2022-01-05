Нью-Йорк, США, 5 января, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций с беспокойством следит за ситуацией в Казахстане, заявил 5 января на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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«Мы следим с беспокойством за ситуацией в Казахстане. Очень важно, чтобы все вовлеченные в нынешние события проявляли сдержанность, воздерживались от насилия и содействовали диалогу для решения всех проблем», — сказал он на брифинге.

Дюжаррик добавил, что угрозы сотрудникам ООН в Казахстане пока нет.

Следите за развитием событий в трансляции: «Протесты в Казахстане против высоких цен на газ — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Казахстане из-за подорожания топлива начались протесты. Наиболее острая ситуация сложилась в Алма-Ате.

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