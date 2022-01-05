Астрахань, 5 января, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Тела погибших в автоаварии в Рязанской области доставили в Астрахань, в настоящее время идёт их передача родственникам. Об этом сообщили местные СМИ.

ДТП

«Тела погибших доставлены в Астрахань. Идет процедура передачи их родственникам», — цитирует губернатора Игоря Бабушкина издание «Пункт А».

По данным на 5 января 13 пострадавших в автоаварии астраханцев остаются в больницах, в том числе три человека в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM 2 января рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Астрахань, врезался в опору моста. На месте погибли пять человек, в том числе водитель. Возбуждено два уголовных дела.