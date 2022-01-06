Пересвет, Московская область, , 09:30 — REGNUM Юбилейную трубу выпустил в конце минувшего года Загорский трубный завод (ЗТЗ) в Московской области. Как сообщают на предприятии, труба с рубежной отметкой в два миллиона тонн под номером 21−66 599 вышла с производства 22.12.21. , ровно через шесть лет после выпуска на новом трубном производстве в городе Пересвете первой трубы. За этот небольшой для промышленного предприятия срок через завод прошло ровно два миллиона стали.

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Эта сталь стала трубами для нефтяных и газопроводов, строительства и нужд ЖКХ, сваями и трубошпунтом для строительства эстакад и берегоукреплений. Стремление компании к постоянному развитию, отмечается в сообщении, позволило даже в непростой период пандемии освоить новые виды продукции, оставаясь флагманом отрасли, сохраняя рабочие места и социальные гарантии.

В минувшем году АО «Загорский трубный завод» первым в России получил сертификат API-5LD и стал единственной в России компанией-производителем труб большого диаметра способным производить сертифицированные биметаллические трубы в соответствии с требованиями API, устойчивые к агрессивным средам и в том числе, для проектов водородной энергетики. В дополнение к традиционной продукции ЗТЗ запустил в 2021 году новую продуктовую линейку под товарным знаком WallPi — производство комплексных решений для строительства дорожной инфраструктуры и объектов морской инфраструктуры, позволяющих надежно обустраивать портовые и причальные стенки, обеспечивающих защиту от льда портовых сооружений Крайнего Севера.

«Идея о строительстве завода возникла в 2008 году, — рассказал генеральный директор АО «Загорский трубный завод» Денис Сафин, ‑ и через семь лет мы построили самый современный российский трубный завод с экологически чистым производством и продукцией мирового класса. Первая труба сошла с производства в 2015 году, сейчас мы получили и направили нашим покупателям уже два миллиона тонн продукции».

На данный момент в планах у руководства предприятия — реализация проектов по диверсификации производства, это касается не только освоения новых видов продукции, но и значительного расширения рынка сбыта.

«Труба ЗТЗ — это трубопроводы, строительство, возведение мостов и портовых сооружений по всей России, — отметил глава компании Денис Сафин. — В 2021 году мы подтвердили качество нашей продукции пройдя сертификации API и TUV. 2022 год должен стать для нас знаковым: производство будет работать со 100% загрузкой, в планах предприятия — проекты, которые серьезно расширят наши производственные возможности и создадут базу для дальнейшего роста компании».