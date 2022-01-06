2 млн т труб выпустил Загорский трубный завод в Подмосковье
Пересвет, Московская область, 6 января, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Юбилейную трубу выпустил в конце минувшего года Загорский трубный завод (ЗТЗ) в Московской области. Как сообщают на предприятии, труба с рубежной отметкой в два миллиона тонн под номером 21−66 599 вышла с производства
Эта сталь стала трубами для нефтяных и газопроводов, строительства и нужд ЖКХ, сваями и трубошпунтом для строительства эстакад и берегоукреплений. Стремление компании к постоянному развитию, отмечается в сообщении, позволило даже в непростой период пандемии освоить новые виды продукции, оставаясь флагманом отрасли, сохраняя рабочие места и социальные гарантии.
В минувшем году АО «Загорский трубный завод» первым в России получил сертификат API-5LD и стал единственной в России компанией-производителем труб большого диаметра способным производить сертифицированные биметаллические трубы в соответствии с требованиями API, устойчивые к агрессивным средам и в том числе, для проектов водородной энергетики. В дополнение к традиционной продукции ЗТЗ запустил в 2021 году новую продуктовую линейку под товарным знаком WallPi — производство комплексных решений для строительства дорожной инфраструктуры и объектов морской инфраструктуры, позволяющих надежно обустраивать портовые и причальные стенки, обеспечивающих защиту от льда портовых сооружений Крайнего Севера.
На данный момент в планах у руководства предприятия — реализация проектов по диверсификации производства, это касается не только освоения новых видов продукции, но и значительного расширения рынка сбыта.