Курган, 5 января, 2022, 20:41 — ИА Регнум. В Курганской области увеличился размер платы за капитальный ремонт. Об этом сообщили журналистам в региональном правительстве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

Вместо прежних 6,97 рублей за квадратный метр он составит 9,45 рублей. Чиновники Зауралья уверяют, что этот тариф остаётся одним из самых низких по сравнению с соседними регионами.

Также в правительстве региона подчеркнули, что повышение размера взноса произошло в регионе впервые с 2014 года.