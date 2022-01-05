История вопроса

Новый 2022 год в Казахстане начался с резкого повышения цен на газ для автомобилей, которое произошло на фоне непрерывного удорожания других видов топлива и социально-значимых товаров. Акции протеста, начавшиеся на западе страны, постепенно распространились почти на половину областей Казахстана.