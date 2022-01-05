Киев, 5 января, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что импорт угля из Казахстана на Украину не происходит по причине блокировки транзита.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Министр рассказал о наличии законтрактованных объёмов поставок казахстанского угля на 660 тыс. т в период отопительного сезона.

«Происходит блокировка транзита по российской территории этого угля», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, контроль закупок угля на Украине будет осуществляться при участии аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

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