Москва, , 19:53 — REGNUM 27-летний бразильский опорный полузащитник французского футбольного клуба «Бордо» Отавио может продолжить карьеру в московском ЦСКА. Об этом 5 января сообщило издание «Чемпионат».

ЦСКА

Отавио перешел в «Бордо» из «Атлетико Паранаэнсе» 8 августа 2017 года за 5 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 27-летнего опорного полузащитника, по оценкам интернет-портала transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.

В текущем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Отавио сыграл в шестнадцати турах, проведя на поле суммарно 1148 минут и получив три желтые карточки.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не смог убедить 22-летнего Микаэля Кюизанса перейти в московский клуб. Французский полузащитник выбрал вариант с продолжением карьеры в «Венеции».