Талдыкорган, Казахстан, 5 января, 2022, 19:52 — ИА Регнум. В Алма-Атинской области Казахстана участники акции протеста снесли памятник первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву. Об этом 5 января сообщает Sputnik Казахстан.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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По последним данным, инцидент произошел в городе Талдыкорган.

«В Талдыкоргане участникам беспорядков удалось снести памятник Назарбаеву», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Казахстане начались протесты из-за подорожания топлива.

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