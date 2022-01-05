Бирмингем, Великобритания, 5 января, 2022, 19:43 — ИА Регнум. 5 января журналистка Хелена Кондис в своем официальном Twitter-аккаунте сообщила, что 29-летний бразильский атакующий полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге.

Granada Филиппе Коутиньо

На Коутиньо претендует «Астон Вилла», готовая взять футболиста в аренду на полсезона с последующим необязательным правом выкупа.

В текущем сезоне Коутиньо принял участие в шестнадцати матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Вильярреала» и «Валенсии».

Ранее сообщалось, что на Филиппе Коутиньо также претендует «Эвертон», который после ухода Хамеса Родригеса и ареста Гильфи Сигурдссона испытывает проблемы с глубиной состава в центре полузащиты.