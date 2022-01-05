Минск, 5 января 2022, 19:37 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с главой России Владимиром Путиным и казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Об этом 5 января сообщает БелТА.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал народ Казахстана не разрушать государство, сравнив события в республике со сценарием начала военных кампаний в Чечне.
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