Минск, , 19:37 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с главой России Владимиром Путиным и казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Об этом 5 января сообщает БелТА.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин Kremlin.ru

«Президент Белоруссии сначала с российским, а затем с казахстанским коллегой провёл консультации по ситуации в Казахстане», — пишет агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал народ Казахстана не разрушать государство, сравнив события в республике со сценарием начала военных кампаний в Чечне.

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