Барселона, Испания, 5 января, 2022, 19:32 — ИА Регнум. 21-летний таранный форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд на хочет переходить в мадридский «Реал» и намерен сделать выбор в пользу каталонской «Барселоны». Об этом сообщило издание Cuatro.

Werner100359 Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд

Также сообщается, что Холанд не хочет играть в одном клубе с Килианом Мбаппе, который с высокой долью вероятности пополнит состав «сливочных» следующим летом.

В текущем сезоне на счету Эрлинга Холанда девятнадцать забитых мячей и четыре результативные передачи в шестнадцати матчах за дортмундскую «Боруссию» во всех турнирах.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявлял, что Эрлинг Холанд является главной трансферной целью «сине-гранатовые» на ближайшие 1−2 трансферных окна.