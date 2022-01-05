Москва, , 19:30 — REGNUM События в Казахстане должны стать уроком для российских властей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 января, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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«Можно сколь угодно рассуждать о вмешательстве извне применительно к тому, что происходит сейчас у наших южных соседей, но это не отменяет того факта, что власти Казахстана сами создали социально негативные поводы для народного недовольства», — отметил Миронов.

Он обратил внимание на то, что толчком для выступлений послужил резкий рост стоимости сжиженного газа, после того как государство отказалось от регулирования цен и перешло к реализации сжиженного газа на электронных торговых площадках.

«Налицо «суперрыночная» мера, принятая без учета последствий, прежде всего, для населения. Как это похоже на наших доморощенных либералов, которые с неизменным воодушевлением хвастают, что приняли очередное «непопулярное» решение». А оно, в итоге, снова наносит удар и по гражданам, и по бизнесу, и в конечном итоге по социально-политической стабильности в стране», — отметил парламентарий.

«Не надо играть с огнем и своими промахами давать шанс заклятым «друзьям» — это всегда плохо заканчивается», — предупредил Миронов.

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