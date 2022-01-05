Йошкар-Ола, , 19:26 — REGNUM В Марий Эл запланировали реконструкцию самотечного коллектора в Йошкар-Оле по Козьмодемьянскому тракту, улица Йывана Кырли от улицы Чернякова до улицы Баумана. За эти работы подрядчику готовы выплатить 282,554 млн рублей — это начальная (максимальная) цена контракта, свидетельствуют данные портала госзакупок.

Внутри смотрового колодца. Слева основной коллектор, справа труба, идущая к дождеприемному колодцу. Промывка водосточных трубопроводов Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Согласно опубликованной документации, заказчиком выполнения работ является Дирекция муниципального заказа Йошкар-Олы. Аукцион объявлен 30 декабря 2021 года, срок окончания подачи заявок — 10 января.

В качестве источников финансирования указаны средства субсидий федерального бюджета Йошкар-Оле, средства бюджета Марий Эл и города Йошкар-Олы.

Работы должны быть выполнены до 1 октября 2022 года, 25 декабря того же года объект должен быть введен в эксплуатацию.

В техническом задании уточняется, что работы по реконструкции в соответствии с проектом будут выполняться до 1 июля 2022 года, а до 1 октября будет выполнен второй этап — перекачка стоков для врезки в существующие сети.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по реконструкции самотечного коллектора, проходящего по Козьмодемьянскому тракту, запланированы в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики. Также в 2022 году предполагается строительство лабораторного корпуса Республиканской ветеринарной лаборатории, продолжение строительства родильного отделения Волжской ЦРБ, реконструкция очистных сооружений канализации со строительством здания очистных сооружений в Звенигове, продолжение работ на Александровском водозаборе для водоснабжения Волжска.