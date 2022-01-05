Сочи, Краснодарский край, , 19:24 — REGNUM 25-летний аргентинский центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» Эмануэль Маммана, выступающий в текущем сезоне за «Сочи» на правах аренды, перейдет в «Ривер Плейт» в январское трансферное окно. Об этом сообщил журналист Николо Скира.

Эмануэль Маммана Андрей Пронин © ИА REGNUM

Сообщается, что переговоры «Ривер Плейта» с «Зенитом» по трансферу Мамманы находятся на завершающей стадии.

В текущем сезоне Эмануэль Маммана принял участие в 24-х матчах за «Сочи» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей в игре с «Ростовом» (4:2).

Маммана перешел в «Зенит» 31 июля 2017 года из «Лиона» за 16 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость аргентинского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.