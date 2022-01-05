Минск, 5 января, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила вечерний рейс 5 января в казахстанский город Алма-Ата после начала регистрации.

Belavia.by Самолет авиакомпании «Белавиа»

«Вечерний рейс авиакомпании «Белавиа» отменен», — сообщили в авиакомпании.

По расписанию воздушное судно должно вылететь в 20:05 (совпадает с мск).

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейс из Москвы в Алма-Ату, запланированный на 20:55 мск 5 января.

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