Мукачево, Украина, 5 января, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Туристический автобус, в салоне которого находились более 50 человек, загорелся в Мукачевском районе Закарпатской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Инцидент произошел 5 января в селе Нижние Ворота.

«В МЧС Закарпатья сообщили о возгорании автобуса Van Hool (словацкой регистрации), который специализируется на нерегулярных пассажирских перевозках, — говорится в сообщении. — Это транспортное средство загорелось во время движения».

По последним данным, в результате происшествия никто из людей не пострадал.

В настоящее время выясняются причины инцидента.