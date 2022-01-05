Ташкент, , 19:05 — REGNUM В Узбекистане с тревогой воспринимают последние события в Казахстане и продолжают следить за развитием ситуации в стране. Об этом 5 января отмечается в официальном заявлении МИД Узбекистана.

Следите за развитием событий в трансляции: «Протесты в Казахстане против высоких цен на газ — трансляция»

«Убеждены, что мудрый народ Казахстана сумеет не допустить эскалации нестабильности, избежать насилия и человеческих жертв. — отметили во внешнеполитическом ведомстве. — Уверены, что казахстанцы обладают необходимой решимостью и волей для того, чтобы сохранить единство, восстановить мир и спокойствие в стране и самостоятельно преодолеть возникшие проблемы».

Протесты в Казахстане начались 2 января после повышения цены за 1 литр сжиженного газа до 120 тенге — с 60 тенге.

Действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, а также поручил организовать госрегулирование цен на энергоносители, топливо и продукты сроком на полгода. При этом он ввел режим чрезвычайного положения сразу в нескольких городах.