Брюссель, 5 января 2022, 19:04 — REGNUM Евросоюз призывает все стороны в Казахстане избегать эскалации и насилия, говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы союза.
Евросоюз также призвал «уважать право на мирный протест в Казахстане, но демонстранты не должны прибегать к насилию».
Следите за развитием событий в трансляции: «Протесты в Казахстане против высоких цен на газ — трансляция»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Казахстане из-за подорожания топлива начались протесты. Наиболее острая ситуация сложилась в Алма-Ате.
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