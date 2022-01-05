Брюссель, , 19:04 — REGNUM Евросоюз призывает все стороны в Казахстане избегать эскалации и насилия, говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы союза.

«Призываем все заинтересованные стороны проявить ответственность, воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации насилия», — говорится в документе.

Евросоюз также призвал «уважать право на мирный протест в Казахстане, но демонстранты не должны прибегать к насилию».

Следите за развитием событий в трансляции: «Протесты в Казахстане против высоких цен на газ — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Казахстане из-за подорожания топлива начались протесты. Наиболее острая ситуация сложилась в Алма-Ате.

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