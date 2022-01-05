Алма-Ата, Казахстан, , 18:58 — REGNUM Неизвестные люди, которые 5 января ворвались в здание филиала телеканала «Казахстан» в Алма-Ате, устроили погром. Об этом сообщает Telegram-канал Orda со ссылкой на источники.

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«Люди ворвались в здание… — говорится в сообщении. — Ворвавшиеся избили сотрудников телеканала, устроили погром в здании, вскрыли сейфы, сожгли студию и забрали всю аппаратуру».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ряде городов Казахстана начались протесты из-за резкого роста цен на сжиженный газ.

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