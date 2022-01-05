Саранск, 5 января, 2022, 18:54 — ИА Регнум. В Мордовии завершено расследование уголовного дело о смертельном ДТП, обвиняемым по которому является 37-летний мужчина. На момент совершения аварии он являлся сотрудником правоохранительных органов, но находился не при исполнении служебных обязанностей, сообщили в пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Мвд.рф Авария

По данным следствия, вечером 16 октября прошлого года на автомобиле ВАЗ-21 073 мужчина двигался по улице Коваленко в сторону улицы Победы. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель совершил наезд на 23-летнего мужчину, который от полученных травм скончался в больнице.

Уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени проводится проверка по факту возможного пьянства сотрудника ГИБДД за рулём. В ГИБДД заявили журналистам, что сейчас проверяют эту информацию. Если факт подтвердится, то сотрудника уволят.

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