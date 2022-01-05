Минск, 5 января, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «О геноциде белорусского народа» в годы Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы президента республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Законом предусматривается юридическое признание геноцида белорусского народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что под белорусским народом понимаются все советские граждане, проживавшие на территории БССР в указанный период.

Кроме того, устанавливается уголовная ответственность за публичное отрицание геноцида белорусского народа.

Напомним, принятие законопроекта инициировала генпрокуратура Белоруссии во время подавления массовых протестных выступлений против фальсификации президентских выборов 2020 года и государственного терроризма. Манифестанты использовали в качестве протестного символа бело-красно-белый флаг белорусских националистов и коллаборационистов, обвиняя Александра Лукашенко и верных ему силовиков в «фашизме».