Москва, , 18:46 — REGNUM Доктор медицинских наук Сергей Токарев — научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины — заявил, что при заражении штаммом коронавируса «Омикрон» в большей степени страдает иммунная система человека.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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Это связано с тем, что новый штамм в результате эволюции начал вырабатывать больше белков, подавляющих иммунный ответ.

«Штамм «Омикрон» не только подрывает чувствительность обычной клетки к интерферонам, но и заставляет иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше интерферона», — передает слова ученого URA.RU.