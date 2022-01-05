Йошкар-Ола, 5 января, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Туристический поток в Марий Эл по итогам 2021 года составил 437 тыс. человек. Об этом сообщили в региональном министерстве молодежной политики, спорта и туризма.

Vk.com/minsportturismrme Туристические автобусы в Йошкар-Оле

По сравнению с показателем 2020 года, когда республику посетили 232 тыс. человек, турпоток вырос почти вдвое.

При этом по сравнению с уровнем 2019 доковидного года турпоток в Марий Эл снизился практически в два раза, двумя годами ранее регион посетили 813 тыс. человек.

По предварительным данным, в новогодние праздники Марий Эл посетят около 20 тыс. туристов, сообщили в пресс-службе министерства ТАСС.

ИА REGNUM напоминает, по данным минспорттуризма Марий Эл, 5 января на туристическом поезде в Йошкар-Олу прибыли около 300 туристов из Оренбургской, Самарской и Ульяновской областей. Туристическая поездка организована в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье» Куйбышевским филиалом АО «Федеральная пассажирская компания».