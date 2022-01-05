Киев, , 18:34 — REGNUM Участие в переговорах между США и Россией, которые должны пройти в ближайшее время, должен принимать и Европейский союз. Об этом 5 января заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Донбассе.

Жозеп Боррель European Parliament

«Если Россия хочет общаться, то, естественно, надо организовать диалог», — заявил Боррель.

При этом он добавил, что вопросы безопасности в Европе касаются не только РФ и США, поэтому «европейцы должны принимать участие в этих переговорах».

Как передавало ИА REGNUM, 5 января официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт в Берлине заявил, что за политическое решение конфликта на Украине выступает правительство Германии.