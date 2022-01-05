Пенза, , 18:24 — REGNUM До настоящего момента в Пензенской области прививку от коронавируса сделали 813 тыс. жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Вакцинация от коронавируса Yanao.ru

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Из этого числа более 102 тыс. граждан вакцинировались первым компонентом повторно.

Более 755 тыс. жителей региона получили оба компонента препарата, полностью завершив процесс вакцинации, 93 тыс. человек прошли полную ревакцинацию.

Сейчас в регионе доступны все четыре препарата для вакцинации — «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». В рамках последней поставки область получила 33 тыс. единиц вакцины «Спутник лайт».

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области ситуацию с заболеваемостью COVID-19 можно назвать стабильной, заявил глава регионального минздрава Вячеслав Космачев. По его словам, доля вакцинированных среди получающих лечение пациентов с COVID-19 не превышает 4%.

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