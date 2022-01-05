Киев, , 18:21 — REGNUM Представители Украины и Североатлантического альянса проведут переговоры в Брюсселе 10 января. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на странице в соцсети Twitter.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

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«Никаких решений об Украине без Украины, — написал министр. — 10 января буду в Брюсселе на заседании комиссии Украина — НАТО».

Как передавало ИА REGNUM, 4 января главы МИД Украины и Чехии Дмитрий Кулеба и Ян Липовский провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили совместные шаги на фоне «агрессивных действий» Москвы.