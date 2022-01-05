Киев, 5 января, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Конфликт в Донбассе может вновь усугубиться, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Сейчас конфликт находится на грани того, что он может усугубиться, и сейчас нарастает напряжение даже в отношении европейской безопасности», — сказал он на брифинге.

Он добавил, что «конфликт имеет очень высокую цену, и эта цена — человеческие жизни».

Как сообщало ИА REGNUM, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл на Украину, он посетил Станицу Луганскую и Киев.

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