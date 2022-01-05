Пенза, , 18:17 — REGNUM В Пензенской области ситуацию с заболеваемостью COVID-19 можно назвать стабильной. Об этом заявил в ходе оперативного совещания глава регионального минздрава Владимир Космачев.

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По его словам, ежедневный прирост новых носителей коронавируса варьируется от 180 до 210 человек, что почти вдвое ниже показателей ноября прошлого года. Средний суточный показатель числа госпитализаций пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией составляет 40−50 случаев, занятость коечного фонда — 900−950 человек в день.

«Доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает 4%, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые», — подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 января в Пензенской области выявили 201 нового носителя коронавируса, накануне было подтверждено 209 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в регионе выявили 102 788 случаев заражения коронавирусом. 4678 человек скончались от последствий заражения, из них шестеро — за минувшие сутки.