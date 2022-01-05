Алма-Ата, Казахстан, 5 января, 2022, 18:02 — ИА Регнум. В Казахстане в ряде домов вблизи от резиденции президента в городе Алма-Ата отключили электричество, передает 5 января телеканал CNN со ссылкой на местного журналиста.

Алексей Евсеев Алма-Ата

«Журналист в Алма-Ате сообщил CNN, что у них… похоже, отключили свет в зданиях вокруг их многоквартирного дома в центре Алма-Аты рядом с резиденцией президента и мэрией», — передает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января в центре казахстанского города Алма-Ата проходит акция протеста, участники которой подожгли автомобили и спецтехнику.

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