В Алма-Ате в домах возле резиденции президента отключили электричество
Алма-Ата, Казахстан, 5 января, 2022, 18:02 — ИА Регнум. В Казахстане в ряде домов вблизи от резиденции президента в городе Алма-Ата отключили электричество, передает 5 января телеканал CNN со ссылкой на местного журналиста.
Алексей Евсеев
Алма-Ата
«Журналист в Алма-Ате сообщил CNN, что у них… похоже, отключили свет в зданиях вокруг их многоквартирного дома в центре Алма-Аты рядом с резиденцией президента и мэрией», — передает телеканал.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 января в центре казахстанского города Алма-Ата проходит акция протеста, участники которой подожгли автомобили и спецтехнику.
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