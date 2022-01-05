Саратов, , 17:59 — REGNUM В Саратове с 6 января приостановят работу муниципальные катки. Об этом сообщает мэрия в своем telegram-канале.

Каток в ГУМе Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис в Новый год — трансляция о природных бедствиях»

«Работа муниципальных катков временно приостанавливается в связи с прогнозируемым значительным повышением температуры воздуха в Саратове до положительных показателей», — говорится в сообщении.

При этом в муниципалитете добавили, что работа катков возобновится после возвращения температуры воздуха к минусовым значениям и соответствующей подготовки льда.

Пока жителям города рекомендуют использовать в качестве зимних забав лыжи, сноуборды и ватрушки.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что 6 января температура воздуха в Саратове резко повысится до плюсовых значений. В ночные часы ожидается до — 11… — 13 °C, днем столбики термометров поднимутся до — 1…+1°С. Также прогнозируется туман с видимостью 500 метров и менее, на дорогах возможна гололедица, в дневные часы порывы ветра могут достигать 13−15 м/с.

Читайте также: В Саратове ожидается потепление и метель