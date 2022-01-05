Саратов, , 17:53 — REGNUM Предстоящей ночью в Саратове ожидается сильный снег, дождь со снегом и метель. Об этом предупреждает мэрия города со ссылкой на синоптиков.

Метель Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис в Новый год — трансляция о природных бедствиях»

Также прогнозируется туман с видимостью 500 метров и менее, на дорогах возможна гололедица, в дневные часы порывы ветра могут достигать 13−15 м/с.

Температура воздуха резко повысится до плюсовых значений. В ночные часы ожидается до — 11… — 13 °C, днем столбики термометров поднимутся до — 1…+1°С.

Как сообщало ИА REGNUM, в МЧС Татарии накануне предупредили о резком похолодании, ожидается до — 30 °C. Также прогнозируется туман с видимостью 500 метров и менее.

Читайте также: В Татарии ожидается 30-градусный мороз