Алма-Ата, Казахстан, 5 января, 2022, 17:26 — ИА Регнум. 5 января в центре казахстанского города Алма-Ата проходит акция протеста, участники которой подожгли автомобили и спецтехнику. Об этом передает корреспондент ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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По данным журналистов, на площади и ближайших улицах города нет сотрудников полиции и военных.

О том, сколько именно машин подожгли неизвестные, не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, протесты в Казахстане начались из-за недовольства жителями страны резким ростом цен на газ.

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