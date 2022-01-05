Алма-Ата, Казахстан, , 17:18 — REGNUM В Алма-Ате протестующие, многие из которых вооружены карабинами и автоматами, громят резиденцию президента.

Алма-Ата (сс) selyutinm

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В настоящее время здание все в дыму, горят прилегающие помещения. Полицейские покинули резиденцию после перестрелки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал народ Казахстана не разрушать государство, сравнив события в республике со сценарием начала военных кампаний в Чечне.

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