Малоярославецкий район, Калужская область, 5 января, 2022, 17:29 — ИА Регнум. На просёлочной дороге неподалеку от села Спас-Загорье Малоярославецкого района Калужской области прохожая обнаружила тело мужчины, сообщили 5 января корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия.

Правоохранителями установлена личность мужчины. Им оказался 50-летний житель Обнинска. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре не обнаружено. По одной из версий, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и его смерть могла наступить из-за переохлаждения.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Проводится судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.